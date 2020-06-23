Фанаты раскупили криптовалюту ФК "Барселоны" за два часа

Об этом сообщил глава Chilliz и Socios Александр Дрейфус.

22 июня с помощью платформ Chilliz и Socios продали 600 тысяч токенов по цене в два евро.

По словам Дрейфуса, токены раскупили пользователи из 106 стран за две минуты и заработали $1,3 млн.

Токены Barça Fan Tokens (BAR) можно будет обменивать на коллекционные товары, посещать VIP-места стадиона команды, встречи с игроками клуба, а также участвовать в жизни команды, голосуя в специальных опросах.

Член правления ФК "Барселона" Жозеп Пон сообщил, что инициатива позволит команде установить новые партнерские отношения в цифровой сфере и сблизиться с фанатами, передает Coindesk. В будущем у токена появится больше функций.

24 июня состоится следующая продажа. Но цена коллекционных предметов будет отличаться в зависимости от спроса.

Как ранее сообщал Фокус:

Новая Зеландия стала первой страной на планете, власти которой официально одобрили выплаты компаниями зарплат своим сотрудникам в криптовалютах.