Появилась новая криптовалюта CoronaCoin. Стоимость ее токенов будет привязана к смертям от вируса

2020-02-29 18:32:01

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Каждые 48 часов у CoronaCoin будут сжигаться столько токенов, сколько в мире будет случаев инфицирования и смертей от коронавируса

В мире появилась новая криптовалюта – CoronaCoin. Стоимость ее токенов будет увеличиваться пропорционально кол-ву смертей и инфицирований коронавирусом.

Об этом пишет NY Post.

Всего создатели CoronaCoin выпустили 7,604,953,650 токенов: приблизительно столько людей живет на всей Земле.

При этом, токены каждые 48 часов будут сгорать пропорционально количеству смертей и случаев заболевания от коронавируса, а новой эмиссии (выпуска новых токенов) не предусмотрено. 

Таким образом, ценность одного токена будет расти в зависимости от числа умерших и заболевших.

К пятнице уже навсегда сгорело 85,366 токенов.

Создатели новой крипты говорят, что хотели таким образом поддержать мир в борьбе против коронавируса – около 20% всех выпущенных токенов отдадут на ежемесячные пожертвования Красному Кресту.

По данным Worldometrs, сейчас коронавирусом заражены 85,733 человек по всему миру. Выздоровели при этом 39,797 человек.

 Кол-во летальных исходов - 2,933.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
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