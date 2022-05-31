Скандальное фото голых украинок в Дубаи превратили в NFT и продали за $50 тысяч

Россиянин Алекс Концов, в номере которого проходила фотосессия обнаженных моделей, создал из снимка NFT и выставил его на аукцион. Токен приобрел бизнесмен Александр Риддик за 24 эфириума.

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Российский бизнесмен Александр Концов, в номере которого проходила скандально известная откровенная фотосессия девушек из Украины, Беларуси, Молдовы и РФ в Дубаи, создал из снимка NFT и выставил его на аукцион на специализированном сайте. Об этом свидетельствуют данные на площадке для торговли NFT Opean Sea.

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В результате токен купил российский предприниматель Александр Риддик за 24 эфириума [цифровая валюта], что эквивалентно $50 тысяч.

По словам Концова, которого цитирует издание, многие люди просили его продать разлетевшиеся в интернете изображения. "Мне нравятся вещи с историей", — прокомментировал россиянин. Уточняется, что после инцидента он провел в тюрьме Дубая 19 дней по подозрению в подготовке секс-вечеринки.

Напомним, в апреле прошлого года в сети появилось видео, на котором группа обнаженных девушек позировала на балконе отеля Dubai Marina в Дубае, ОАЭ. Позже стало известно, что полиция города арестовала моделей, обвинив их в публичном разврате. Несмотря на то, что по местным законам это серьезное преступление, которое могло повлечь тюремный срок, всех моделей депортировали на родину.

Тогда сообщалось, что организатором откровенной фотосессии был бизнесмен из Украины Виталий Гречин. Однако сама съемка происходила в номере россиянина Алекса Концова, который также был задержан дубайской полицией. Однако он сразу заявил, что к организации фотосета причастным не был.