Побьет мировые рекорды: в Дубае возводят еще один феноменальный небоскреб (фото)

В Дубае начали строительство второго по высоте небоскреба в мире — Бурдж Азизи. В феноменальном здании высотой 725 метров будет работать 7-звездочный отель, рестораны, а также самый высокий в мире ночной клуб. К тому же у всех желающих будет возможность приобрести в башне элитную недвижимость — апартаменты, пентхаусы и другие помещения для отдыха. Об этом пишет издание The Mirror.

Несмотря на то, что Бурдж Азизи будет вторым по высоте после своего соседа, 828-метрового небоскреба Бурдж Халифа, он установит ряд мировых рекордов:

самый высокий гостиничный холл в мире (11-й этаж);

самый высокий ночной клуб (126-й этаж);

самая высокая смотровая площадка (130-й этаж);

самый высокий ресторан в Дубае (122-й этаж);

самый высокий гостиничный номер в Дубае (118-й этаж).

"Наши инвестиции в Бурдж Азизе, превышающие 1,6 миллиарда долларов являются чем-то большим, чем создание культового сооружения. Это обязательство поднять горизонт Дубая на новые, беспрецедентные высоты. В башне будут располагаться роскошные резиденции, уникальный вертикальный торговый центр, самая высокая в мире смотровая площадка, а также множество ресторанов и других развлекательных заведений", — рассказывает Мирвайс Азизи, основатель и глава Azizi Developments.

В здании высотой 725 метров будет работать 7-звездочный отель Фото: Azizi Developments

Продажа недвижимости в небоскребе, который в проекте имеет 131 этаж, стартуют в феврале 2025 года, хотя цены еще не объявлены.

Сейчас самым высоким в мире небоскребом остается Бурдж Халифа (Дубаи) со 160 этажами, которые используются для всего: от жилых квартир до офисов, спортзалов и ресторанов. Верхушку здания можно увидеть с расстояния 95 км, а на мытье всех окон приходится тратить около трех месяцев.

Вторую позицию в списке рекордсменов по состоянию на сейчас занимает Merdeka (118) в Куала-Лумпуре высотой 679 метров.

Напомним, ранее Фокус писал, что 597-метровый небоскреб "Goldin Finance 117" в китайском городе Тяньцзинь должен был стать 6-м самым высоким зданием в мире. Однако планы инженеров так и не удалось реализовать, поэтому огромное сооружение сегодня пустует.

Также журналисты показали самый высокий и самый дорогой пентхаус в мире под названием The One Above All Else. Он расположен в небоскребе Central Park Tower в Нью-Йорке.