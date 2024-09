Поб'є світові рекорди: у Дубаї зводять ще один феноменальний хмарочос (фото)

Продаж нерухомості у хмарочосі, який у проєкті має 131 поверх, стартує в лютому 2025 року, хоча ціни ще не оголошено.

У Дубаї розпочали будівництво другого за висотою хмарочоса у світі — Бурдж Азізі. У феноменальній будівлі заввишки 725 метрів працюватиме 7-зірковий готель, ресторани, а також найвищий у світі нічний клуб. До того ж у всіх охочих буде можливість придбати у вежі елітну нерухомість — апартаменти, пентхауси та інші приміщення для відпочинку. Про це пише видання The Mirror.

Попри те, що Бурдж Азізі буде другим за висотою після свого сусіда, 828-метрового хмарочоса Бурдж Халіфа, він встановить низку світових рекордів:

найвищий готельний хол у світі (11-й поверх);

найвищий нічний клуб (126-й поверх);

найвищий оглядовий майданчик (130-й поверх);

найвищий ресторан у Дубаї (122-й поверх);

найвищий готельний номер у Дубаї (118-й поверх).

"Наші інвестиції в Бурдж Азізі, що перевищують 1,6 мільярда доларів, є чимось більшим, ніж створення культової споруди. Це зобов'язання підняти горизонт Дубая на нові, безпрецедентні висоти. У вежі розташовуватимуться розкішні резиденції, унікальний вертикальний торговельний центр, найвищий у світі оглядовий майданчик, а також безліч ресторанів та інших розважальних закладів", — розповідає Мірвайс Азізі, засновник і голова Azizi Developments.

У будівлі заввишки 725 метрів працюватиме 7-зірковий готель Фото: Azizi Developments

Продаж нерухомості у хмарочосі, який у проєкті має 131 поверх, стартують у лютому 2025 року, хоча ціни ще не оголошено.

Наразі найвищим у світі хмарочосом залишається Бурдж Халіфа (Дубаї) зі 160 поверхами, які використовуються для всього: від житлових квартир до офісів, спортзалів та ресторанів. Верхівку будівлі можна побачити з відстані 95 км, а на миття усіх вікон доводиться витрачати майже три місяці.

Натомість другу позицію в списку рекордсменів станом на зараз займає Merdeka (118) у Куала-Лумпурі висотою 679 метрів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 597-метровий хмарочос "Goldin Finance 117" у китайському місті Тяньцзінь мав стати 6-ю найвищою будівлею у світі. Однак плани інженерів так і не вдалось реалізувати, тож величезна споруда сьогодні стоїть пустою.

Також журналісти показали найвищий і найдорожчий пентхаус у світі під назвою The One Above All Else. Він розташований у хмарочосі Central Park Tower у Нью-Йорку.