Посеред океану: тисячі моряків застрягли на покинутих кораблях по всьому світу

Наразі десь у світовому океані покинуто понад 300 суден із персоналом на борту. Найбільше — у регіоні Близького Сходу.

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Тисячі моряків залишаються на борту своїх суден в іноземних водах, без зарплати, з мізерними запасами і без можливості повернутися додому. Про це пише видання The Guardian, журналістам якого вдалося поспілкуватися з покинутими моряками.

Одним із героїв публікації став Віхан, морський інженер з Індії, який з 2024 року застряг на борту буксира Navimar 3. Корабель, на якому він мав пробути кілька місяців, вирушив до Бангладеш із вантажем каменю, але був затриманий владою через несплачені збори.

Navimar 3 з 2024 року іржавіє біля берегів Бангладеш Фото: ITF

Паспорт і сертифікаційні документи Віхана перебувають у керуючої компанії в Дубаї, як документи всієї команди. Вони виживають тільки за рахунок поставок від благодійних організацій і профспілок.

Випадок Віхана далеко не поодинокий. Тисячі моряків, основа світової судноплавної торгівлі, кинуті напризволяще в тому, що Міжнародна федерація транспортників (МФТ) називає "раковою пухлиною" галузі. Кількість випадків зросла на 135%, зі 132 суден у 2023 році до 312 торік, зачепивши понад 3000 моряків, згідно зі спільною базою даних МФТ/Міжнародної організації праці (МОП).

Найбільше покинутих суден було в регіоні Близького Сходу — 108, а портову державу з найбільшим числом — Об'єднані Арабські Емірати, у водах яких у 2024 році було покинуто 42 судна. Друге місце посіла Туреччина — 25. Компанії ОАЕ також несуть відповідальність за найбільшу частку всіх покинутих суден.

Моряки в базі даних ITF/ILO часто залишалися без їжі або з невеликою її кількістю і брудною питною водою, тоді як заборгованість їм у розмірі $20 млн залишилася невиплаченою 2024 року, з яких ITF уже стягнула $10,4 млн. За даними ITF, справи в одного з членів екіпажу, що перебував у скрутному становищі, стали настільки кепськими, що його госпіталізували після невдалої спроби вкоротити собі віку.

Ці моряки опинилися в глухому куті: не маючи можливості повернутися додому, вони залишаються на борту в умовах, що погіршуються, сподіваючись, що роботодавці, які винні їм зарплату, виплатять її, бо щойно вони залишать судно, шанси отримати невиплачену зарплату зменшуються.

Більшість покинутих суден плавають під прапором країни "зручного прапора", наприклад, Панами або Палау. Ця система, що дає змогу судновласнику реєструвати судно в країні, відмінній від його власної, з часто менш суворими трудовими законами, ускладнює порушення судових позовів проти судновласників.

Ще одним тривожним аспектом галузі є зростаюча небезпека для моряків, які мимоволі опинилися втягнутими в конфлікти. Це було підкреслено в листопаді 2023 року, коли 25 членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader під прапором Багамських островів було взято в заручники єменськими хуситами в Червоному морі, пов'язаної з війною в секторі Газа. Вони були звільнені тільки минулого місяця.

Захоплення судна Galaxy Leader Фото: З відкритих джерел

А в липні минулого року 16 моряків опинилися покинутими на борту вантажного судна Captain Tarek під час ізраїльських авіаударів по порту Ходейда в Ємені. І виживали на одній порції рису на день і на одному літрі брудної води. Частину з них вдалося повернути додому в Сирію та Індію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як моряки працюють на кораблях "тіньового флоту" Росії. У них немає жодних гарантій безпеки, але на іржаві судна беруть усіх підряд, навіть без кваліфікації.