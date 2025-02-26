Посреди океана: тысячи моряков застряли на брошенных кораблях по всему миру

Сейчас где-то в мировом океане брошены более 300 судов с персоналом на борту. Больше всего — в регионе Ближнего Востока.

Related video

Тысячи моряков остаются на борту своих судов в иностранных водах, без зарплаты, со скудными запасами и без возможности вернуться домой. Об этом пишет издание The Guardian, журналистам которого удалось пообщаться с брошенными моряками.

Одним из героев публикации стал Вихан, морской инженер из Индии, который с 2024 года застрял на борту буксира Navimar 3. Корабль на котором он должен был пробыть несколько месяцев, отправился в Бангладеш с грузом камня, но был задержан властями из-за неуплаченных сборов.

Navimar 3 с 2024 года ржавеет у берегов Бангладеш Фото: ITF

Паспорт и сертификационные документы Вихана находятся у управляющей компании в Дубае, как документы всей команды. Они выживают только за счет поставок от благотворительных организаций и профсоюзов.

Случай Вихана далеко не единичный. Тысячи моряков, основа мировой судоходной торговли, брошены на произвол судьбы в том, что Международная федерация транспортников (МФТ) называет "раковой опухолью" отрасли. Количество случаев выросло на 135%, со 132 судов в 2023 году до 312 в прошлом году, затронув более 3000 моряков, согласно совместной базе данных МФТ/Международной организации труда (МОТ).

Больше всего брошенных судов было в регионе Ближнего Востока — 108, а портовое государство с наибольшим числом — Объединенные Арабские Эмираты, в водах которых в 2024 году было брошено 42 судна. Второе место заняла Турция — 25. Компании ОАЭ также несут ответственность за наибольшую долю всех брошенных судов.

Моряки в базе данных ITF/ILO часто оставались без еды или с небольшим ее количеством и грязной питьевой водой, в то время как задолженность им в размере $20 млн осталась невыплаченной в 2024 году, из которых ITF уже взыскала $10,4 млн. По данным ITF, дела у одного из членов экипажа, находившегося в бедственном положении, стали настолько плохи, что его госпитализировали после неудавшейся попытки покончить с собой.

Эти моряки оказались в тупике: не имея возможности вернуться домой, они остаются на борту в ухудшающихся условиях, надеясь, что работодатели, которые должны им зарплату, выплатят ее, поскольку как только они покинут судно, шансы получить невыплаченную зарплату уменьшаются.

Большинство брошенных судов плавают под флагом страны "удобного флага", например, Панамы или Палау. Эта система, позволяющая судовладельцу регистрировать судно в стране, отличной от его собственной, с часто менее строгими трудовыми законами, затрудняет возбуждение судебных исков против судовладельцев.

Еще одним тревожным аспектом отрасли является растущая опасность для моряков, невольно оказавшихся втянутыми в конфликты. Это было подчеркнуто в ноябре 2023 года, когда 25 членов экипажа грузового судна Galaxy Leader под флагом Багамских островов были взяты в заложники йеменскими хуситами в Красном море, связанной с войной в секторе Газа. Они были освобождены только в прошлом месяце.

Захват судна Galaxy Leader Фото: Из открытых источников

А в июле прошлого года 16 моряков оказались брошенными на борту грузового судна Captain Tarek во время израильских авиаударов по порту Ходейда в Йемене. И выживали на одной порции риса в день и на одном литре грязной воды. Часть из них удалось вернуть домой в Сирию и Индию.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как моряки работают на кораблях "теневого флота" России. У них нет никаких гарантий безопасности, но на ржавые суда берут всех подряд, даже без квалификации.