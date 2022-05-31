Скандальне фото голих українок у Дубаї перетворили на NFT та продали за $50 тисяч

Росіянин Алекс Концов, у номері якого проходила фотосесія оголених моделей, створив із знімку NFT та виставив його на аукціон. Токен придбав бізнесмен Олександр Ріддік за 24 ефіри.

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Російський бізнесмен Олександр Концов, у номері якого проходила скандально відома відверта фотосесія дівчат з України, Білорусі, Молдови та РФ у Дубаї, створив зі знімку NFT та виставив його на аукціон на спеціалізованому сайті. Про це свідчать дані на майданчику торгівлі NFT Opean Sea.

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В результаті токен купив російський підприємець Олександр Ріддік за 24 ефіри [цифрова валюта], що еквівалентно $50 тисяч.

За словами Концова, якого цитує видання, багато людей просили його продати зображення, що розлетілися в інтернеті. "Мені подобаються речі з історією", — прокоментував росіянин. Уточнюється, що після інциденту він провів у в'язниці Дубая 19 днів за підозрою у підготовці секс-вечірки.

Нагадаємо, у квітні минулого року в мережі з'явилося відео, на якому група оголених дівчат позувала на балконі готелю Dubai Marina в Дубаї ОАЕ. Пізніше стало відомо, що поліція міста заарештувала моделей, звинувативши їх у публічній розпусті. Незважаючи на те, що за місцевими законами цей серйозний злочин, який міг спричинити тюремний термін, усіх моделей депортували на батьківщину.

Тоді повідомлялося, що організатором відвертої фотосесії був бізнесмен із України Віталій Гречин. Проте сама зйомка відбувалася у номері росіянина Алекса Концова, якого також затримала дубайська поліція. Однак він одразу заявив, що до організації фотосету не був причетним.