С июля минимальная пенсия в Украине вырастет на 74 гривны

С июля 2020 года минимальная пенсия в Украине вырастет на 74 гривны. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

"Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для пенсионеров, которые не работают, увеличится размер минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж.

Минимальный размер пенсии по возрасту с 1 июля составит 1712 грн, а максимальный – 17 120 грн.

"Независимо от того, работает человек или нет, возрастут размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума. Размер повышения пенсии в результате перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума", – добавили в Пенсионном фонде.

В ведомстве отмечают, что перерасчет проведен в автоматическом режиме, а выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин 1 апреля поддержал дополнительные выплаты пенсионерам в апреле и индексацию пенсий в мае. В частности, правительство одобрило такие меры: выплата с 1 апреля до 500 грн ежемесячно пенсионерам старше 80 лет, если размер их пенсии не превышает 9205 грн, а также выплата единовременного пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц.

В Украине хотят проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта. Об этом глава Минсоцполитики Марина Лазебная.