В Украине хотят вернуть ежегодную индексацию пенсий, – Минсоцполитики

В МВФ поддерживают индексацию пенсий и не против внедрения накопительной пенсионной системы. Но с оговорками

В Украине хотят проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта. Об этом глава Минсоцполитики Марина Лазебная сказала 1 июня на встрече с миссией МВФ, посвященной реформированию пенсионной системы, сообщил правительственный портал.

"Министр подчеркнула необходимость с 2021 года законодательно восстановить 1 марта как дату проведения ежегодной индексации пенсий. Это позволит обеспечить надлежащее прогнозирование потребности в расходах на пенсионные программы", – говорится в сообщении.

Специалисты миссии МВФ сказали о важности такой инициативы, и что они поддерживают ее.

Фонд поддерживает внедрение накопительных пенсионных систем, но перед этим нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для их внедрения.

Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, не соответствует действительности. МВФ поддерживает внедрение накопительных пенсионных систем, но нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы реформа действительно была внедрена, была эффективной, а не свернулась через определенное время.

Напомним, Кабмин 1 апреля поддержал дополнительные выплаты пенсионерам в апреле и индексацию пенсий в мае. В частности, правительство одобрило такие меры: выплата с 1 апреля до 500 грн ежемесячно пенсионерам старше 80 лет, если размер их пенсии не превышает 9205 грн, а также выплата единовременного пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц.

Как ранее сообщал Фокус: