Дубилет: Статистику смертности в Украине могут искажать ради зачисления умершим лишних пенсий

Некоторым умершим в документах могут проставлять более позднюю дату смерти

Официальная статистика смертности в Украине показывает, что по 1-м числам каждого месяца умирает в среднем на 10% больше людей, чем в среднем в другие даты. Об этом написал в Telegram экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Скорее всего, по 1-м числам люди умирают не больше, чем в другие даты, считает он.

"Официальную дату смерти могут искусственно сдвигать на первое число, чтобы умершему успела засчитаться пенсия за следующий месяц", – предположил экс-чиновник.

Как ранее сообщал Фокус: