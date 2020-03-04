Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета министров
2020-03-04 19:37:59
"За" проголосовали 277 нардепов
Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета министров Украины.
"За" проголосовали 277 нардепов.
Кабинет министров выглядит так:
- Вадим Пристайко – вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции (вместо Дмитрия Кулебы)
- Алексей Резников – вице-премьер–министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (новая должность)
- Михаил Федоров – вице-премьер-министр цифровой трансформации (сохранил должность)
- Арсен Аваков – министр внутренних дел (сохранил должность)
- Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов (новая должность)
- Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта (новая должность)
- Илья Емец – министр здравоохранения (вместо Зоряны Скалецкой)
- Владислав Криклий – министр инфраструктуры (сохранил должность)
- Марина Лазебная – министр социальной политики (вместо Юлии Соколовской)
- Денис Малюська – министр юстиции (сохранил должность)
- Олег Немчинов – министр Кабинета министров (вместо Дмитрия Дубилета)
- Игорь Уманский – министр финансов (вместо Оксаны Маркаровой)
- Алексей Чернышов – министр развития громад и территорий (вместо Дениса Шмыгаля).
Во время представления кандидатов в Кабмин Шмыгаль отметил, что четыре должности остаются вакантными.
Премьер надеется, что на эти должность займут женщины, а "гендерная экспансия" начнется с Марины Лазебной, предложенной на должность министра соцполитики.
Без министров будут Министерство развития экономики и сельского хозяйства, Министерство развития и защиты окружающей среды, Министерство образования и науки, Министерство культуры.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
- Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
- Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".
- После этого, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука. Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосовал никто.
- 4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.
- В этот же день, новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. За эту кандидатуру проголосовали 291 народных депутатов, против 59.
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