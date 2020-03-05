"Принадлежу к 25%". Новый министр Кабмина прокомментировал свои посты в Facebook

После назначения на должность Немчинов начал чистить свою страницу в соцсети

Новоназначенный министр Кабмина Олег Немчинов голосовал за Петра Порошенко на выборах 2019 года и даже участвовал в праймериз его партии.

Но сразу после назначения на должность Немчинов начал чистить свой Facebook, в котором писал посты в поддержку пятого президента.

"Друзья, если у вас есть время и желание поддержать 4 июня мою кандидатуру в праймериз в списке "Европейской солидарности" регистрируйтесь для голосования на сайте", – писал 3 июня Немчинов.

Также новый министр Кабмина ранее относил себя к тем 25%, которые голосовали на Порошенко, и призывал Раду 8-го созыва поскорее принять закон о языке.

Выступление президента Зеленского на iForume в Киеве тоже не понравилось Немчинову – оно было на аглийском языке, а не на украинском.

Сам Немчинов в Facebook написал еще один пост, в котором поблагодарил друзей за поздравления а "хейтеров" (недоброжелателей, – ред.) – за изучение его биографии и страницы в соцсети.

"Не успел приступить к выполнению своих обязанностей, а уже недоброжелатели перекручивают и комментируют скриншоты репостов о предвыборной кампании 2019 года", – пишет он.

Также Немчинов поблагодарил нового премьера Дениса Шмыгаля за предложение войти в его правительство, а президента Зеленского – за профессионализм, проукраинскую позицию и борьбу с коррупцией.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера, 4 марта, Рада проголосовала за отставку старого Кабмина и назначение нового во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

Вечером глава Рады Дмитрий Разумков также назначил внеочередное заседание парламента, на котором рассмотрят вопрос недоверия генпрокурору Рябошапке.