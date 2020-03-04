Разумков назначил внеочередное заседание Рады по недоверию генпрокурору

2020-03-04 21:55:32

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Нардепы от фракции "Слуги народа" собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания 5 марта 

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что созвал внеочередное заседание парламента на 5 марта для рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору Украины.

Отметим, в Верховной Раде нардепы от фракции "Слуги народа" собрали необходимое количество подписей, чтобы завтра, 5 марта, провести внеочередное заседание Рады и рассмотреть на нем вопрос о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Парламентарии выступили за проведение заседания в 18:30 в четверг, на котором Рада рассмотрит проект постановления №3154 о выражении недоверия Рябошапке.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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