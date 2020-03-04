Разумков назначил внеочередное заседание Рады по недоверию генпрокурору
2020-03-04 21:55:32
Нардепы от фракции "Слуги народа" собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания 5 марта
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что созвал внеочередное заседание парламента на 5 марта для рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору Украины.
Отметим, в Верховной Раде нардепы от фракции "Слуги народа" собрали необходимое количество подписей, чтобы завтра, 5 марта, провести внеочередное заседание Рады и рассмотреть на нем вопрос о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
Парламентарии выступили за проведение заседания в 18:30 в четверг, на котором Рада рассмотрит проект постановления №3154 о выражении недоверия Рябошапке.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".
- Позже, комментируя свои же слова, Зеленский отметил, что Рябошапка и правда, его товарищ. "Но они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать", - добавил президент.
- Недавно замгенпрокурора Вктор Чумак рассказал, что если Зеленский и Звонит Рябошапке, то "это не страшно". "Он же не требует от него каких-то конкретных людей", – говорил Чумак.
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