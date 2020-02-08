Если Зеленский и звонит Рябошапке, то это не страшно, – Чумак
2020-02-08 19:02:51
"Главное, чтобы не было прямых указаний. И прямых указаний нет", – говорит замгенпрокурора
При президенте Владимире Зеленском и оперслужбы, и органы досудебного следствия стали более-менее независимыми.
Об этом в интервью Радио Свобода рассказал замгенпрокурора Виктор Чумак.
"Прокуратура стала работать более-менее независимо. То есть никто не звонит, никто не говорит, что делать", – говорит Чумак.
По словам замгенпрокурора, перед назначением на должность у него не было встречи с президентом. Сейчас Зеленский тоже ему не звонит и "на ковер" его не вызывает.
А насчет самого генпрокурора, то тут звонок президента не так и страшен.
"Если может позвонить генпрокурору, то я думаю, это не страшно. Он же не требует от него каких-то конкретных людей. Я же понимаю, что президента иногда беспокоят вопросы правоохранительной ситуации в стране", – говорит Чумак.
"Главное, чтобы не было прямых указаний. Это мы и сами знаем. И прямых указаний мы не получаем", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".
- Позже, комментируя свои же слова, Зеленский отметил, что Рябошапка и правда, его товарищ. "Но они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать", - добавил президент.