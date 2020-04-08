1,4 млн пенсионерам старше 80 лет начали доплачивать по 500 грн, – ПФУ
2020-04-08 12:57:00
Полтысячи гривен получат те пенсионеры, у которых ежемесячная пенсия не превышает 9 205 гривен
В Украине начали выплачивать компенсации к пенсиям за апрель пенсионерам старше 80 лет.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.
В частности, выплату компенсаций в размере до 500 грн начали 7 апреля.
"Во исполнение постановления Кабинета министров... с 1 апреля 2020 пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен", – говорится в сообщении.
Полтысячи гривен получат те пенсионеры, у которых ежемесячная пенсия не превышает 9 205 гривен.
Пенсионный фонд подсчитал, что выплаты коснутся 1,480 млн пенсионеров старше 80 лет.
Ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться и другим пенсионерам по достижении ими возраста 80 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- С инициативой выплачивать по 1 тыс. грн пенсионерам выступил президент Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений.
- В апреле надбавку в размере одной тысячи гривен получат более 10 миллионов пенсионеров. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
- Глава МВД Арсен Аваков предложил выплачивать помощь в размере 2,5-3 тыс. грн людям, оставшимся без заработка во время карантина. Всего он предлагает выделить 200 млрд грн на борьбу с кризисом.
- Кабинет министров на заседании 1 апреля поддержал дополнительные выплаты пенсионерам в апреле и индексацию пенсий в мае. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности, правительство одобрило такие меры: выплата с 1 апреля до 500 грн ежемесячно пенсионерам старше 80 лет, если размер пенсии которых не превышает 9205 грн, а также выплата единовременного пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц.