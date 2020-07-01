Правительство накопило в Казначействе рекордные 75,7 млрд грн
Как сообщило Госказначейство, год назад на ЕКС средств было в 5,8 раза меньше – 12,96 млрд грн.
На конец мая 2020 года остатки средств увеличились на 84,3% – до 32,49 млрд грн, однако в июне из рост был еще более существенным – на 132%, до 75,7млрд грн.
Рекордный остаток средств на конец июня образовался из-за поступления дивидендов Приватбанка (24,46 млрд грн) и "Нафтогаза" (39,6 млрд грн), которые были перечислены в последнюю неделю месяца, сообщил "Интерфакс-Украина".
Единый казначейский счет – это основной счет государства, с которого оно осуществляет все бюджетные платежи. Остаток на этом счете во многом зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.
Динамика остатков на ЕКС (диаграмма - minfin.com.ua)
Как ранее сообщал Фокус:
- Минфин предлагает инвесторами выкуп за наличные еврооблигаций с погашением в 2021 году за 103,5% от номинала, а с погашением в 2022 году – за 104,25% от номинала.
- В мае 2019 года появилось сообщение, что Украина доразместила 10-летние еврооблигации на сумму 350 млн долларов, увеличив сумму выпуска бондов, размещенных в октябре 2018 года.
- Украина 20 июня получила средства от размещения еврооблигаций в объеме 1 млрд евро с доходностью 6,75% и сроком погашения 20 июня 2026 года.