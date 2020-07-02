Выпуск новых евробондов Украины и выкуп старых отменены из-за заявления Смолия об отставке

Об этом сообщается на сайте биржи Euronext со ссылкой на заявление Минфина Украины. Это решение связано с заявлением председателя НБУ Якова Смолия об отставке.

"Правительство поступил разумно: между краткосрочной целью взять деньги сейчас и долгосрочной целью сохранить доверие инвесторов, выбрали второе", – оценил это решение аналитик инвестиционной компании ICU Михаил Демкив в комментарии для hromadske .

Новые евробонды должны были стать первым выходом правительства Украины на международные рынки капитала с начала коронавирусного кризиса. Ожидалось получить 1,75 млрд долларов, из которых 750 млн долларов должны были направить на выкуп евробондов со сроком погашения в 2021– 2022 годах.

В международной практике правительства обычно отменяют размещение еврооблигаций, если происходит негативное событие, влияющее на кредитный рейтинг страны или на привлекательность этих ценных бумаг.

Напоним, в январе 2020 года Украина разместила 10-летние еврооблигации на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

В июне 2019 года Украина разместила выпуск 7-летних еврооблигаций объемом 1 млрд евро под 6,75% годовых.

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