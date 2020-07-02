В Минфине сказали, как повлияет отставка Смолия на курс гривны

"Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс в связи с отставкой высокопоставленного чиновника", – заявил Марченко.

При этом, он допустил, что, скорее всего, сегодня будет наблюдаться некая турбулентность на рынке, но, по его словам, будут приняты соответствующие решения и, возможно, в ближайшее время все успокоится, пишет Интерфакс-Украина.

"Поэтому нет никаких оснований считать, что это решение главы НБУ каким-то образом изменит ситуацию на валютном рынке", – сказал Марченко.

По его словам, отставка главы центробанка не должна влиять на макроэкономическую стабильность государства.

Отметим, что к открытию межбанка 2 июля доллар в покупке подорожал на 15 копеек, а в продаже – на 16 копеек. Евро прибавило в покупке 38 копеек, а в продаже – 39 копеек. Нацбанк начал продавать валюту для сдерживания паники.

Как ранее сообщал Фокус:

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.