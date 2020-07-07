Буславец предлагает Центрэнерго купить 2,4 млн тонн угля у отечественных производителей

Центрэнерго планирует купить у украинских производителей 2,4 млн тонн угля. Половину от этого объема дадут государственные шахты, остальное – частные компании. Об этом заявила министр энергетики Ольга Буславец, ее слова приводит пресс-служба Минэнерго.

По ее словам, сейчас уже видно тенденцию к росту цены на газ (используется для производства электроэнергии на ТЭС), а с началом отопительного сезона он только ускорится.

"Поэтому, для надежной работы электроэнергетического комплекса в осенне-зимний период необходимо обеспечить устойчивые поставки угольной продукции", – говорит Буславец.

Также министр отреагировала на забастовку шахтеров из Доброполья (Донецкая область) на Банковой.

"Чем дольше шахтеры будут находиться в вынужденном простое, тем сложнее будет вернуть их к нормальному режиму работы. Поэтому, если уже в ближайшее время шахтеры не вернутся на работу, в осенне-зимний период мы будем вынуждены импортировать уголь по совсем другим ценам", – добавила Буславец.

По словам горняков, четыре шахты стоят без работы с марта, а работникам не выплачивают полной зарплаты.