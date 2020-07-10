Крупнейшую в Европе береговую ветряную электростанцию построят в Запорожской области

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд евро. После завершения строительства появится крупнейшая в Европе береговая ветряная электростанция, сообщила пресс-служба Запорожской ОГА.

Напомним, что в Европе самые мощные ветроэлектростанции размещают в море, чтобы не занимать ценные земли.

В декабре 2019 года Запорожская ОГА и NBT подписали договор о сотрудничестве. Реализация проекта рассчитана до конца 2022 года.

Финансирование проекта осуществляется с помощью банка JPMorgan.

По словам регионального менеджера компании Владислава Казака, в 2019 году NBT приобрела проект строительства станции мощностью 792,5 МВт на территории Якимовской и Кирилловской территориальных общин в Запорожской области.

Уже разработана проектная документация, получены выводы о влиянии на окружающую среду. Подписаны соглашения о выполнении генеральных подрядных работ с китайской корпорацией СЕТ. Сейчас проводятся работы по корректировке проектных и разрешительных документов в связи с изменением поставщиков ветрогенераторов и увеличением их мощности.

Этот проект в ОГА называют крайне важным для развития региона, потому что это 1,8 млн МВт*ч электроэнергии ежегодно, 500 рабочих мест при строительстве и около 200 – после завершения строительства.

Напомним, инвестиционное соглашение о строительстве этого ветропарка было подписано 23 января 2019 года в Давосе. Сторонами подписания соглашения стали также ЕБРР, Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO), Черноморский банк торговли и развития и другие. Организатором синдиката инвесторов выступил JP Morgan.

В апреле 2018 года NBT приобрела украинскую компанию, обслуживающую Сивашскую ветроэлектростанцию мощностью 3 МВт. В сентябре подписала договор о строительстве ветропарка мощностью 250 МВт и стоимостью 375 млн долларов в Херсонской области (вдоль озера Сиваш).

Напомним, из-за роста мощностей возобновляемой энергетики украинская экономика столкнулась с серьезными проблемами. Из-за высокого "зеленого" тарифа растет цена на электроэнергию, государство не может выплатить все причитающиеся средства поставщикам "зеленой" энергии, а поставщики дешевой электроэнергии – АЭС вынуждены простаивать. Поэтому сейчас принято решение о снижении "зеленого" тарифа.