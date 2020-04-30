Кабмин предложил приостановить строительство новых солнечных и ветряных станций, – Буславец

Сейчас энергосистема страны вынуждена отказываться от более дешевой "атомной" электроэнергии в пользу дорогой "зеленой"

Правительственный Антикризисный энергетический штаб одобрил ряд шагов для преодоления кризисной ситуации в энергетической отрасли. Эти предложения приняты за основу, в Минэкоэнерго ожидают реакции на них заинтересованных сторон. Об этом сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

Одобренный план предполагает, что в первую очередь нужно:

Читайте также: В Европе произошел рекордный обвал цен на электричество

заключить меморандум с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", приостановить строительство новых солнечных и ветряных электростанций по системе "зеленого" тарифа и перейти на систему аукционов;

предоставить оператору системы передачи право бесплатных ограничений "зеленой" генерации, чтобы повысить гибкость энергосистемы и увеличить, в том числе, долю генерации атомными станциями;

пересмотреть топливный баланс Украины, чтобы определить количество угля, которое реально нужно ТЭС. Топливный баланс планируется рассчитывать на 2–5 лет, чтобы можно было разрабатывать долгосрочные программы развития угольной отрасли;

устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытков из-за искаженных цен;

принять три законопроекта, которые позволят погасить 12 млрд грн задолженности перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", направить по 700 млн грн высвобожденных средств на погашение задолженности "Укрэнерго", а также направить 200 млн евро на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации атомных энергоблоков;

предоставить гарантии возврата инвестиций для строительства маневренных мощностей.

Негативный факторы, которые влияют сейчас на рынок электроэнергии, привели к задолженности госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" 7,5 млрд грн и еще 4 млрд грн – "Энергоатому".

В свою очередь "Гарантированный покупатель" и АЭС не получили от "Укрэнерго" 11,1 млрд грн, а "Укрэнерго" от потребителей и электропоставщиков – 5,3 млрд грн.

ТЭС последние 6 месяцев закончили с убытками 3,1 млрд грн, а гидроэлектростанции не получили от "Укрэнерго" и "Гарантированного покупателя" 0,65 млрд грн.

В связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вывел в резерв один энергоблок Запорожской АЭС и в ближайшем будущем выведет в простой энергоблок на Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт каждый.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветряных и солнечных электростанций более чем в два раза.

Как ранее сообщал Фокус: