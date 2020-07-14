Верховная Рада легализировала игорный бизнес в Украине

14 июля Верховная Рада приняла законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". За принятие закона в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 248 нардепов.

Поддержали законопроект 224 депутата из фракции "Слуги народа", 18 – из группы "Довіра", четверо – из группы "Партия "За майбутне" и двое внефракционных.

Принятый документ легализирует игорный бизнес и вводит его государственное регулирование. Резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Также документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии.

Размещение казино разрешается в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов - в гостиницах 3-5 звезд.

В государственном бюджете появится специальный фонд поддержки медицины, спорта и культуры, куда будут поступать платежи за лицензии.

К рассмотрению законопроекта парламент приступил еще 30 июня. За это время депутаты рассмотрели 3,5 тыс. правок.

Во время рассмотрения документа нардепы внесли некоторые поправки:

вернули требование о расстоянии игровых залов от школ не менее 500 м;

вернули обязательную компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша;

увеличили в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино;

расширили круг лиц, которые могли обратиться в суд с заявлением об ограничении;

вернули систему мониторинга игровых автоматов как отдельную составляющую системы онлайн-мониторинга;

вернули редакцию термина "безупречная деловая репутация".

Напомним, в первом чтении законопроект приняли еще 16 января.