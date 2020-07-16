Финкомитет рекомендовал Раде назначить Шевченко главой Нацбанка

Кандидат на должность главы Нацбанка Кирилл Шевченко на сегодняшнем заседании финкомитета Верховной Рады пообещал не допустить "включения печатного станка", т.е. эмиссии гривны, пишет НВ.

"Как председатель НБУ, я не допущу неконтролированной инфляции и эмиссии... [Президент Зеленский] поставил передо мной задачу сохранить институциональную независимость Нацбанка", – заявил нынеший глава "Укргазбанка".

Также Шевченко отметил, что Украине необходимо сотрудничество с МВФ для дальнейшей работы финансовой системы страны.

Несколько раз "слуга" Александр Дубинский спрашивал у кандидата, планирует ли он увольнять и.о. главы НБУ Екатерину Рожкову. Шевченко каждый раз отказывался отвечать на этот вопрос.

Шевченко только сказал, что он будет пытаться формировать команду, с которой ему будет комфортно работать. "И Рожкова – не исключение из моего подхода к кадрам", – добавил он.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Facebook сообщил, что комитет рекомендовал Раде назначить Шевченко главой НБУ: 1 против, 5 воздержались большинство – "за". Голосование в парламенте состоится уже сегодня.

Проект представления о назначении Кирилла Шевченко главой НБУ в Раду 15 июля внес президент Владимир Зеленский.