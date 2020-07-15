Отставка главы НБУ Якова Смолия

Зеленский предложил назначить главой НБУ Кирилла Шевченко

Зеленский предложил назначить главой НБУ Кирилла Шевченко

Главой Нацбанка может стать нынешний руководитель государственного Укргазбанка.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении главой НБУ Кирилла Шевченко.

Вероятный будущий глава Нацбанка родился в 1972 году.

В 1994 году получил диплом Харьковского государственного экономического университета, квалификация – экономист.

Сразу после учебы пришел в "Украинский кредитный банк", где проработал до марта 1995 года экономистом.

Потом до декабрь 2006 года работал в банке "Финансы и кредит", последняя должность там – зампредправления.

Затем до мая 2009 года был председателем правления Государственного ипотечного учреждения.

В 2009 году четыре месяца проработал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

С октября 2014-го – первый зампредправления Укргазбанка, а с мая 2015 года – его председатель правления.

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила главу Национального банка Якова Смолия. Во время выступления в сессионном зале перед голосование Смолий повторил, что ушел в отставку в качестве протеста против "систематического политического давления" на НБУ с целью принятия решений, "которые не являются экономически обоснованными, фокусируются на краткосрочным победах и могут стоить дорого украинской экономике в долгой перспективе".