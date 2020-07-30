Huawei впервые стала крупнейшим в мире производителем смартфонов

Исследовательская компания Canalys опубликовала отчет о ситуации на мировом рынке смартфонов по итогом второго квартала. В нем говорится, что китайская Huawei стала крупнейшим в мире производителем смартфонов.

Поставки смартфонов от Huawei во всем мире составили 55,8 млн штук. Южнокорейская Samsung, занимавшая ранее первое место, поставила рынок 53,7 млн. Если поставки Huawei сократились на 5% в годовом измерении, то у Samsung упали на 30%.

В Canalys отмечают, что из-за конфликта с американскими властями международные поставки Huawei сократились на 27%, общий рост произошел благодаря росту поставок в самом Китае (на 8%). Сейчас 70% всех своих смартфонов Huawei продает внутри страны.

Аналитики считают, что если бы не COVID-19, то смены лидеры бы не было. "Huawei в полной мере воспользовалась восстановлением китайской экономики для перезапуска своего смартфонного бизнеса. В то же время у Samsung на Китай приходится очень малая доля продаж, доля этой компании на китайском рынке менее 1%. При этом основные для Samsung рынки — Бразилия, Индия, США и Европа – во втором квартале пережили сложный период из-за эпидемии", – отмечает старший аналитик Canalys Бен Стэнтон.

Напомним, во всем мире за первый квартал 2020 года было продано 299,1 млн смартфонов. Это на 20,2% меньше, чем в первом квартале 2019 года, сообщила исследовательская компания Gartner.