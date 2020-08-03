Евро продолжает дорожать: плюс 23 копейки за сутки

За день гривна подешевела относительно евро на 23 копейки с 32,55 грн/€ до 32,78 грн/€. Официальный курс гривны по отношению к доллару при этом остался практически неизменным.

Нацбанк Украины опубликовал у себя на сайте курс гривны к иностранным валютам на 3 августа.

По отношению к доллару США гривна даже укрепилась, правда всего на одну копейку: с 27,69 грн/$ до 27,68 грн/$. Курс гривны к российскому рублю укрепился на две копейки: с 3,76 грн за 10 руб. до 3,74 грн за 10 рублей.

Рост курса евро продолжается с начала июля и до сих пор, несмотря на то, что в середине июля министр финансов Сергей Марченко дал интервью, в котором заявил, что причин для беспокойства нету.

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила главу Нацбанка Якова Смолия, который перед этим неожиданно сам подал в отставку.