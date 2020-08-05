Предпринимателям сократили социальные выплаты на детей на 48 млн грн

Правительство урезало общую сумму выплат на детей физических лиц-предпринимателей на 48,4 млн гривен. Таким образом общая сумма социальной помощи детям ФЛП, заложенная в бюджете, сократилось с 1 млрд 155 млн до 1 млрд 106 млн гривен.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина, передает "РБК-Украина".

Сообщается, что указанные средства будут перенаправлены в Фонд борьбы с COVID-19. Одновременно, эта же сумма (48 миллионов 400 тысяч гривен) из Фонда борьбы с коронавирусом на безвозвратной основе была передана в Фонд госимущества, для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества.

Напомним, в начале апреля месяце Кабмин принял постановление "О выделении средств для оказания помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога". Таким образом, планировалось, что оставшимся без денег из-за карантина "ФОПы" будут получать пособие на детей. Первые выплаты помощи на детей ФЛП, возрастом до 10 лет, произошли в мае этого года.