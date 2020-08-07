Зеленский внес в Раду проект закона о повышении минимальной зарплаты

Законопроект вносит изменения в закон о госбюджете-2020, направленные на то, чтобы увеличить минимальную зарплату на 5,86%, до 5000 грн с 1 сентября. Президент обозначил этот проект как неотложный.

Одновременно повышается размер должностного оклада работника 1-го тарифного разряда. Его размер составит 2225 грн (повышение на те же 5,86%).

Дополнительные расходы на оплату труда в связи с повышением размеров минимальной зарплаты и должностного оклада хотят обеспечить благодаря экономии расходов по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга".

Эта сумма составит 3,5 млрд грн. Она появилась из-за с отклонения фактического курса гривны к иностранным валютам по сравнению с прогнозным.

Кроме того, учитывая повышение минимальной зарплаты, предлагается увеличить плановые налоговые поступления на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц – на 461,3 млн грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – на 80 млн грн.

Напомним, Верховная Рада может провести в конце августа внеочередную сессию и рассмотреть изменения в госбюджет-2020, связанные с повышением минимальной зарплаты. Об этом сказала замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.