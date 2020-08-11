Погода в помощь. Как успеть заработать на домашней солнечной электростанции

Установка в Украине домашних солнечных электростанций (СЭС) набирает обороты. По данным Госэнергоэффективности, на 1 июля 2020 года СЭС установили 25,6 тыс. домохозяйств, тогда как четыре года назад в стране было всего 625 таких станций. При этом на начало июля установленная мощность домашних станций составила 658 МВт, что в 10 раз выше, чем в начале 2018 года. В агентстве отмечают, что в СЭС украинцы инвестировали более €520 млн.

"Зеленый" тариф

Размер "зеленого" тарифа Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) пересматривает ежегодно. Постепенно он снижается. Например, в июне ­2020-го комиссия опубликовала постановление №1223, где сказано, что для станций, которые вводятся в эксплуатацию с начала ­2020-го до начала 2025 года, тариф — 4,88 грн/кВт•ч. Для станций, заработавших до 2020 года, тариф от 5,43 грн за кВт•ч до 10,07 грн за кВт•ч (в зависимости от периода введения в работу — чем раньше, тем выше).

(Инфографика: Людмила Лысак)

"Зеленый" тариф обусловлен коэффициентами, применяемыми к различным типам станций (солнечным, ветровым и с разной мощностью), а также курсом евро. Тариф действует до 2030 года, а получить его могут домохозяйства, которые установят солнечную (ветровую или комбинированную) станцию мощностью до 50 кВт. До принятых в 2019 году изменений закон запрещал строить домашние станции мощностью свыше 30 кВт. Также в прошлом году из закона убрали запрет на размещение домашних СЭС на земле (ранее разрешалось только на крышах и фасадах домов).

Вложить и окупить

Чтобы построить собственную СЭС, необходимо инвестировать не менее чем 45–60 тыс. грн — столько стоит создание СЭС мощностью 3 кВт. Такая станция может произвести порядка 3,5–4 тыс. кВт•ч ежегодно. Этого достаточно, чтобы окупить затраты на оплату электроэнергии дома, ежемесячное потребление которой не превышает 320 кВт•ч. Но если ежемесячное потребление — 500 кВт•ч и выше, то целесообразнее ставить станцию большей мощности. "Желательно, чтобы мощность была такой, чтобы выработать за год в два-три раза больше, чем годовое энергопотребление дома. В таком случае владелец СЭС получит доход от продажи в сеть выработанной электроэнергии, и этот доход позволит быстро окупить инвестиции в станцию", — говорит Андрей Кириченко, эксперт по домашним солнечным станциям, владелец двух частных СЭС в Киевской области. По его словам, оптимально инвестировать в станцию мощностью 5–10 кВт. Если же средства позволяют, то можно замахнуться на 15–20 кВт.

Чтобы получать доход от "зеленого" тарифа, нужно отправиться в местное облэнерго и заключить договор купли-продажи производимой станцией электроэнергии. Как правило, для этого понадобятся все документы на дом, сертификаты оборудования, паспорт, ИНН (дополнительные документы — по запросу облэнерго), а также реквизиты банковского счета. На все процедуры подключения к "зеленому" тарифу уйдет от трех до пяти недель.