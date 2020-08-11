Банковская реклама с 1 сентября должна стать более информативной, – НБУ

Новые требования к раскрытию банками информации о своих услугах в рекламе и на сайтах заработают с 1 сентября. Главное изменение – должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточное по объему информация о депозитах и кредитах. Это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения, говорится в сообщении НБУ.

Постановление, которое вводит эти требования, регулятор принял в конце прошлого года. Но дал время банкам на адаптацию к ним. Из-за коронавируса срок был отодвинут еще на несколько месяцев.

Прежде всего, банки будут обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие.

Клиент, зайдя на веб-сайт банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости и условиях получения услуги, рисках для себя и т.п. Также на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозите.

Реклама кредитов и депозитов не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге. Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги:

для кредита – реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;

для депозита – годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

В Нацбанке обращают внимание, что эти требования распространяются только только на рекламу конкретных продуктов или услуг для граждан. Они не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков.

Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка с 1 сентября будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. За нарушения предусмотрены штрафы от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Напомним, с 1 сентября изношенные купюры могут принимать не только уполномоченные банки, а и все банки, работающие на территории Украины.