Помог урожай: Шмыгаль заявил о начале восстановления экономики Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться после последствий "коронакризиса". Об этом он написал в Facebook.

По его словам, на положительную динамику повлиял сбор урожая, а также рост потребления.

"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие три года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что коронакризис стал одной из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет, и привел показатели падения ВВП во втором квартале в разных странах.

Испания – 22,1%;

Великобритания – 21,7%;

Франция – 19%;

Германия – 11,7%;

Украина – 11,4%;

США – 9,5%;

Польша – 7,9%.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил о снижении безработицы в стране впервые с начала "коронакризиса". По его словам, только за одну неделю количество безработных уменьшилось практически на 6 тыс. человек.