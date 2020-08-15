Помог урожай: Шмыгаль заявил о начале восстановления экономики Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться после последствий "коронакризиса". Об этом он написал в Facebook.
По его словам, на положительную динамику повлиял сбор урожая, а также рост потребления.
"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие три года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", – сказал Шмыгаль.
Он отметил, что коронакризис стал одной из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет, и привел показатели падения ВВП во втором квартале в разных странах.
- Испания – 22,1%;
- Великобритания – 21,7%;
- Франция – 19%;
- Германия – 11,7%;
- Украина – 11,4%;
- США – 9,5%;
- Польша – 7,9%.
Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил о снижении безработицы в стране впервые с начала "коронакризиса". По его словам, только за одну неделю количество безработных уменьшилось практически на 6 тыс. человек.