Повышение минимальной зарплаты: депутаты соберутся на внеочередную сессию 25 августа

Рада планирует рассмотреть такие законопроекты:

№ 3963 – о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год. Этот законопроект внес президент, в нем и идет речь о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 грн;

№ 3659 – о внесении изменений в статью 6 закона о госбюджете-2020 (в ней речь идет о выдаче госгарантий);

№ 3659 – проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины;

№ 0063 – о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским союзом как кредитором;

№ 0055 – о ратификации финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

№ 0056 – о ратификации финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине – фаза I") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Напомним, увеличение с 1 сентября минимальной зарплаты до 5 000 гривен – это первый этап. Об этом заявил президент Зеленский. "Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тыс. грн. Затем второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до 6 тыс. грн. И на протяжении 2021 года будет третья часть – мы увеличим до 6,5 тыс. грн", – сказал он.

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) выступает категорически против президентского законопроекта №3963 с поправками в госбюджет-2020 о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты до 5 000 грн с 4 723 грн. «Ассоциация настаивает на неприемлемости законопроекта, если не будет снижена максимальная величина базы начисления ЕСВ для недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков», – говорится в сообщении.