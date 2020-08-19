Барометр мировой торговли на фоне пандемии упал до самого низкого значения с 2007 года, – ВТО

Значение барометра мировой торговли 19 августа составляет 84,5 пункта, что на 15,5 пункта ниже базового значения индекса, равного 100, и на 18,6 пункта ниже, чем за тот же период прошлого года. Это значение – самое низкое за всю историю данных, начиная с 2007 года, и находится на одном уровне с разгаром финансового кризиса 2008–2009 годов.

Этот барометр является индикатором, который использует ВТО для отображения в режиме реального времени тенденции в мировой торговле.

Статистика ВТО говорит о снижении объема мировой товарной торговли во втором квартале на 18,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Все составляющие индекса барометра остаются значительно ниже тренда, многие из них демонстрируют исторические минимумы, хотя некоторые начали стабилизироваться. Индексы автомобильной продукции (71,8) и авиаперевозок (76,5) являются худшими за всю историю наблюдений с 2007 года. Контейнерные перевозки (86,9) также остаются глубоко депрессивными. Экспортные заказы (88,4) демонстрируют признаки восстановления. И только индексы электронных компонентов (92,8) и сельскохозяйственного сырья (92,5) держатся на относительно неплохом уровне.

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По данным ВТО, спад торговли во втором квартале в сравнении с первым составил 14%. Это дает основания предположить, что мировая торговля в 2020 году будет развиваться в соответствии с менее пессимистичным из двух сценариев, изложенных в апрельском прогнозе ВТО. Согласно этому сценарию, объем товарной торговли в этом году сократится на 13% в сравнении с 2019 годом.

При этом в ВТО считают, что прогнозы сильного (V-образного) восстановления торговли в 2021 году могут оказаться чрезмерно оптимистичными. Поскольку неопределенность остается высокой, плавное (L-образное) восстановление является более реальной перспективой.

Напомним, по состоянию на 19 августа в мире было зафиксировано 253 842 новых случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли 6312 больных COVID-19 (днем ранее 4297 человек), оправились от болезни 15 047 783 человека.