Барометр мировой торговли на фоне пандемии упал до самого низкого значения с 2007 года, – ВТО

Во втором квартале 2020 года мировая торговля пережила исторический спад, данные начала третьего квартала указывают на частичный рост.

Значение барометра мировой торговли 19 августа составляет 84,5 пункта, что на 15,5 пункта ниже базового значения индекса, равного 100, и на 18,6 пункта ниже, чем за тот же период прошлого года. Это значение – самое низкое за всю историю данных, начиная с 2007 года, и находится на одном уровне с разгаром финансового кризиса 2008–2009 годов.

Этот барометр является индикатором, который использует ВТО для отображения в режиме реального времени тенденции в мировой торговле.

Статистика ВТО говорит о снижении объема мировой товарной торговли во втором квартале на 18,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Все составляющие индекса барометра остаются значительно ниже тренда, многие из них демонстрируют исторические минимумы, хотя некоторые начали стабилизироваться. Индексы автомобильной продукции (71,8) и авиаперевозок (76,5) являются худшими за всю историю наблюдений с 2007 года. Контейнерные перевозки (86,9) также остаются глубоко депрессивными. Экспортные заказы (88,4) демонстрируют признаки восстановления. И только индексы электронных компонентов (92,8) и сельскохозяйственного сырья (92,5) держатся на относительно неплохом уровне.

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По данным ВТО, спад торговли во втором квартале в сравнении с первым составил 14%. Это дает основания предположить, что мировая торговля в 2020 году будет развиваться в соответствии с менее пессимистичным из двух сценариев, изложенных в апрельском прогнозе ВТО. Согласно этому сценарию, объем товарной торговли в этом году сократится на 13% в сравнении с 2019 годом.

При этом в ВТО считают, что прогнозы сильного (V-образного) восстановления торговли в 2021 году могут оказаться чрезмерно оптимистичными. Поскольку неопределенность остается высокой, плавное (L-образное) восстановление является более реальной перспективой.

Напомним, по состоянию на 19 августа в мире было зафиксировано 253 842 новых случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли 6312 больных COVID-19 (днем ранее 4297 человек), оправились от болезни 15 047 783 человека.