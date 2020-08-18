Пенсионный фонд Норвегии на фоне пандемии коронавируса потерял 18 млрд евро

Государственный пенсионный фонд Норвегии (называемый также фондом национального благосостояния), который пополняется за счет нефтегазовых доходов, в первом полугодии 2020 года потерял 18 млрд евро.

Свои средства фонд вкладывает в ценные бумаги, курс большинства из которых упал на фоне пандемии. В результате за шесть месяцев доходность фонда оказалась отрицательной – минус 3,4%, сообщило Reuters.

"Год начался оптимистично, но настроение на рынках поменялось, когда коронавирус стал распространяться в глобальном масштабе. Несмотря на то, что ситуация улучшилась во втором квартале, мы продолжаем наблюдать значительную неопределенность", – прокомментировал финансовый результат фонда замглавы Norges Bank Investment Management Тронд Гранде.

Сейчас рыночная стоимость фонда оценивается в $1,18 трлн. Основная часть капитала (69,6%) вложена в акции, еще 27,6% – в инструменты с фиксированной доходностью, а остальное – в недвижимость.

В мае из-за кризиса фонд впервые в истории начал продавать активы. Это произошло из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.

Весной правительство Норвегии заявило, что в 2020 году почти в два раза увеличит расходы из фонда в сравнении с проектом бюджета, представленным в октябре. В частности, для ликвидации последствий пандемии правительство намерено использовать 38 млрд евро из средств фонда. Это на 17,7 млрд евро больше, чем закладывалось в проекте бюджета.

По итогам прошлого года фонд заявил о прибыли в $180 млрд на фоне роста стоимости акций.

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии за минувшие сутки увеличилось на 55 и достигло 10 060. Уже более недели суточный прирост составляет несколько десятков человек, в среднем 50, что гораздо выше показателей начала июля. Тенденция роста количества случаев заражения возобновилась впервые с начала апреля. За время пандемии в стране от последствий заражения коронавирусной инфекцией умер 261 человек.

15 июня Норвегия открыла границы для стран Северной Европы, кроме Швеции, а с 15 июля сняла ограничения для еще порядка 20 стран. Однако 12 августа власти вновь выступили с рекомендацией избегать поездок за границу в любые страны без острой необходимости.

Напомним, в апреле Норвегия рассматривала возможность сокращения добычи нефти. Страна пошла бы на эту меру, если бы большинство нефтедобывающих стран на это согласились. Норвегия не сокращала добычу с 2002 года.