Норвегия готова сократить добычу нефти. Впервые с 2002 года

Пока на производство нефти в стране не повлияли меры по ограничению распространения коронавируса

Норвегия рассматривает вариант сокращения добычи нефти, сообщила министр нефти и энергетики Тина Бру агентству Bloomberg. Она пойдет на эту меру, если большинство нефтедобывающих стран на это согласятся. Норвегия не сокращала добычу с 2002 года.

"Мы ведем диалог с заинтересованными сторонами, включая другие нефтедобывающие страны… Если большая часть производителей нефти согласится значительно сократить добычу, то Норвегия рассмотрит возможность одностороннего сокращения", – сказала министр.

Норвегия не участвует в соглашениях по сокращению добычи нефти. 9 апреля должны пройти переговоры о возобновлении сделки ОПЕК+. Норвегия неоднократно отказывалась от приглашения участвовать в подобных встречах.

И на этот раз министр сказала о возможности односторонних сокращений, то есть ее решение может быть частью официального соглашения, и оно не будет учитываться в квотах.

Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе. Страна входит в топ-7 крупнейших экспортеров нефти. В феврале она добывала 1,75 млн баррелей нефти в день, что составляет около 2% мировых поставок.

Пока на производство нефти в Норвегии не повлияли меры по ограничению распространения коронавируса.

Готовность Норвегии сократить производство подчеркивает, насколько болезненным для всех производителей стал недавний обвал цен на нефть. Распад ОПЕК + в марте этого года привел к резкому увеличению предложения нефти в то же время, когда спрос на нее из-за пандемии коронавируса сократился. Цены упали до 18-летнего минимума, после чего несколько выросли на фоне новостей о возможном новом соглашении.

В понедельник, 6 апреля, Brent торгуется на уровне $33,3 за баррель июльских фьючерсов. В субботу, 4 апреля, при закрытии торгов она стоила $34,6.

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