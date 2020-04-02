Трамп анонсировал сделку РФ и Саудовской Аравии и спровоцировал скачок цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия существенно сократят добычу

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent сегодня выросла на 29%, до $33 за баррель на лондонской бирже ICE.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успехе переговоров Эр-Рияда и Москвы по вопросу регулирования добычи нефти. Он сообщил в Twitter о разговоре со "своим другом", наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, который, поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Сокращение добычи может составить примерно 10 млн баррелей в сутки. Через 20 минут Трамп написал, что сокращение может составить 15 млн баррелей: "Это хорошая (великая) новость для всех!".

Россия и США договорились вместе выработать меры для стабилизации рынка нефти, сообщил глава минэнерго РФ Александр Новак в эфире "Эха Москвы". По его словам, у стран совпадают оценки ситуации на рынке.

Пока же агентство Fitch Ratings сократило прогноз цен на нефть на 2020 и 2021 годы. В 2020 году нефть Brent будет стоить в среднем $35 за баррель, учитывая среднюю цену в $51 за баррель в первом квартале 2020 года и ожидания средней цены в $30 за баррель в оставшуюся часть года.

Цены на нефть упадут во втором квартале 2020 года, после чего начнут постепенное восстановление. Эксперты Fitch Ratings прогнозируют, что в 2021 году средняя цена нефти Brent поднимется до $45 за баррель.

Как ранее сообщал Фокус: