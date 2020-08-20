Никто не пьет шампанского. Винные дома Франции просят собирать меньше винограда

Производители шампанского (360 винных домов), на которых приходится около 90% закупок винограда сортов шардоне, пино-нуар и пино-менье у независимых виноградарей провинции Шампань, заключили соглашение о том, что купят не более 8 тонн винограда с гектара у каждого производителя. В итоге сбор окажется на 22% меньше, чем в прошлом году, сообщила The Times.

По словам представителей винных домов, сокращение спроса на шампанское во время пандемии COVID-19 оказалось самым сильным ударом по отрасли со времен Второй мировой войны.

Продажи компании LVMH (ей принадлежат марки шампанского Moet & Chandon, Krug, Dom Perignon и Veuve Clicquot) упали на 30%.

"Весьма вероятно, что этот кризис продолжит влиять на Шампань в течение еще нескольких лет", – считают в Комитете шампанских вин.

Соглашение о сборе лишь 8 тонн с гектара означает, что пятая часть всего выращенного винограда останется на лозе.

В нынешнем году ожидается очень хороший урожай винограда после весенних дождей и жаркого сухого лета.

Напомним, пивовары Франции утилизируют 10 млн л пива из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса. Закрытие кафе, ресторанов, остановка туристической деятельности и отмена национальных фестивалей привели к просрочке запасов пенного напитка.