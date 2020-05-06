Производители попросили властей помочь с утилизацией напитка

Пивовары Франции утилизируют 10 миллионов литров пива из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Les Echos.

Закрытие кафе, ресторанов, остановка туристической деятельности и отмена национальных фестивалей привели к просрочке более 10 миллионов литров алкогольного напитка.

Кроме того, производители попросили властей помочь с утилизацией пива.

К концу апреля закрылись около 25% французских пивоварен, еще 40% сократили свою деятельность более, чем наполовину.

Пивовары произвели много непастеризованного пива, которое, в отличие от классических лагеров, хранится меньше времени.

"Это очень хмелевое пиво, и если его хранить слишком долго, обонятельный эффект и вкусовой эффект, аромат исчезают", – объясняет Максим Костильш, генеральный делегат пивоваров Франции.

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