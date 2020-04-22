"Позаботиться об американских рабочих": Трамп объявил о приостановке иммиграции в США

Трамп сказал, что приостановка иммиграции поставит "безработных американцев на первое место в поисках работы"

Президент США Дональд Трамп распорядился запретить прием иммигрантов в страну на 60 дней.

Об этом сообщает Reuters.

Он сказал, что это не будет касаться людей, въезжающим в Соединенные Штаты на временной основе, и будет пересмотрено по истечении 60-дневного периода. Указанный запрет будет касаться тех, кто претендует на получение "зеленой карты".

Трамп сказал, что приостановка иммиграции поставит "безработных американцев на первое место в поисках работы".

"Было бы неправильно и несправедливо, чтобы американцы, уволенные из-за коронавируса, были заменены новыми иммигрантами. Сначала мы должны позаботиться об американском работнике", – сказал президент США.

В документе будут прописаны исключения, поэтому определенное количество людей все же сможет въезжать в страну с намерением остаться там жить, передает Bloomberg. Трамп сообщил, что исключение будет сделано для сотрудников сельскохозяйственной отрасли.

Недавно Дональд Трамп заявил, что пик пандемии Covid-19 уже позади и представил план выхода страны из карантина, который включает три этапа. Кроме того, президент США сообщил о скором смягчении карантина в некоторых штатах.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает "полной властью", чтобы снять общенациональный карантин из-за COVID-19, несмотря на распоряжения губернаторов отдельных штатов.