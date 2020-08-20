Премьер Беларуси заявил, что для страны важно сохранить экспорт в Россию

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко заявил, что стране необходим российский рынок сбыта, хотя страна продолжит активно осваивать и другие рынки сбыта.

"Белорусский экспорт в Россию – около $15 млрд в год", – заявил премьер в интервью на передаче "Марков. Ничего личного" по телеканалу ОНТ.

Поэтому, по словам главы белорусского правительства, для Беларуси важно сохранение российского рынка.

"Для нас сохранение российского рынка в качестве приоритетного – это важная задача. Мы, конечно, не кладем все яйца в одну корзину и не делаем ставки только на российский рынок. У нас пошла активная динамика поставок, например, в Китайскую Народную Республику. Тот же рынок Евросоюза для нас важен", – цитирует Головченко БЕЛТА.

Также премьер отметил, что сам по себе небольшой белорусский рынок для крупного инвестора недостаточно интересен. По словам чиновника, именно членство в ЕАЭС предоставило Беларуси возможность оперировать на всем экономическом пространстве ЕАЭС.

"То есть инвестор может строить предприятие в Беларуси, а продавать в Россию и Казахстан. Это одно из самых главных преимуществ для членов союза", – отметил Головченко.

При это, говорить о доминировании России в Союзном государстве или ЕАЭС неверно. По словам премьера, все его участники – равноправные стороны.

Слова белорусского премьера не вполне совпадают с тем, что говорил в отношении ЕАЭС Александр Лукашенко еще пару лет назад, когда упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

Причем о невыполнении "некоторыми партнерами" обязательств по договору Лукашенко заявляет далеко не впервые, а идея выхода из ЕАЭС тоже не вчерашняя.