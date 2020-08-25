Влияние карантина: прибыль украинских предприятий упала в 7,5 раз, – Госстат

Финансовый результат (разница между доходами и расходами) до налогообложения больших и средних предприятий за январь – июнь 2020 года составил 29,2 млрд грн. Это в 7,5 раза меньше, чем за первое полугодие прошлого года, когда предприятия отчитались о получении 218,1 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Темпы роста (снижения) прибыли и убытков (в % к аналогичному периоду предыдущего года)

При этом бухгалтерская прибыль прибыль предприятий составила 262,4 млрд грн, что на 10,1% больше в годовом измерении, однако получено убытков на сумму 233,2 млрд грн, что на 216,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2020 года составила 36,6% (год назад было 24,9%).

Напомним, экономика Украины начинает постепенно выходить из кризиса, который был вызван распространением в стране коронавируса и введенным карантином. Об этом говорится в сообщении Национального банка по итогам заседания комитета монетарной политике.

Спад реального ВВП во втором квартале составил около 11% в годовом измерении, говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ. Основной причиной спада стали масштабные карантинные ограничения на отдельные виды деятельности. Дополнительный отрицательный вклад внесло сокращение производства в сельском хозяйстве из-за позднего начала жатвы.