НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным

Киевский банк "Аркада" признан неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее чем до 30% от допустимого уровня. Данное решение приняло правление Нацбанка, сообщает пресс-служба НБУ.

Признание банка неплатежеспособным означает передачу управления им временной администрации, которую назначает Фонд гарантирования вкладов физлиц.

В НБУ отмечают, что проблемы с капиталом в банке "Аркада" появились из-за потери крупного актива – здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в центре столицы.

Указанные активы были переданы в качестве залога под кредит и в связи с неуплатой долга кредитор переоформил на себя право собственности на это здание.

"Национальный банк, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции Украины с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость", – заявили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что более 90% вкладчиков банка Аркада получат вклады в полном объеме – это более 5000 человек.

Размер их вкладов не превышает гарантированную сумму возврата в 200 тыс. грн. В целом Фонд гарантирования вкладов обеспечит выплаты вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ уточнили, что признание банка "Аркада" банкротом не связано с задержкой ввода в эксплуатацию жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", строительство которых финансировалось через "Аркаду".

В пресс-службе "Аркады" заявили, что со следующего дня в банк будет введена временная администрация, а акционеры банка, наблюдательный совет и исполнительный орган будут отстранены от выполнения своих обязанностей.

"Просим прощения у тех, чьи надежды пока нами не оправданы, просим соблюдать спокойствие и не терять веру", – говорится в сообщении.

В конце мая центре Киева состоялась акция протеста доверителей банка "Аркада", инвесторов трех ЖК столицы, строительство которых остановилось еще в 2018 году. В акции приняли участие инвесторы трех жилых комплексов: "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".