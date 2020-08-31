Третья в мировом рейтинге. Украина вошла в топ стран по производству картофеля

Украина оказалась на третьем месте среди стран – производителей картофеля с показателем 23 млн тонн урожая, который был собран по итогам 2019 года.

В число стран с наибольшим объемом производства картофеля за этот год также вошли Китай (93 млн тонн) и Индия (51 млн тонн).

На эти страны, с учетом показателей Украины, пришлось 45% общемировой доли производства картофеля.

И около четверти мирового объема урожая картофеля пришлось на такие страны как:

Россия США Бангладеш Германия Франция Польша Нидерланды Канада Беларусь

В 2019 году общемировой урожай картофеля составил 371 млн тонн, что на 2,1% больше аналогичного показателя прошлого сезона.

В денежном эквиваленте мировой рынок картофеля в 2019 вырос на 6%, достигнув 140,5 млрд долларов.

В экспорте картофеля лидировали:

Франция – 3,5 млн тонн; Германия – 1,9 млн тонн; Нидерланды – 1,8 млн тонн; Бельгия – 1 млн тонн; Египет – 0,7 млн тонн.

На перечисленные страны пришлось 60% общемирового экспорта картофеля.

Напомним, по данным Антимонопольного комитета Украины с начала карантина гречка подорожала на 50%, картофель на 60%.