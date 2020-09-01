Цена на электричество в Украине оказалась самой высокой в Европе

Цена электроэнергии на рынке Украины в первом квартале 2020 года оказалась самой высокой среди стран Европы.

Такие данные Еврокомиссия представила в ежеквартальном обзоре рынков электроэнергии.

В частности, эксперты ЕК проанализировали украинский энергорынок и пришли к выводу, что стоимость электроэнергии, производимой т.н. "Бурштынским энергоостровом" (ряд электростанций в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях, – ред.) является самой высокой в Европе, достигая отметки в более 1700 гривен за мегаватт электроэнергии.

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В остальных регионах Украины цена за мегаватт не превысила 1500 гривен, однако этот показатель все равно стал третьим по величине в Европе.

Следом за Украиной, второе место заняла Греция с ценой в почти 1650 гривен за мегаватт. Четвертое и пятое место заняли Мальта и Болгария. Самая низкая же в Европе электроэнергия в Норвегии – всего 490 гривен за тысячу киловатт, и Швеции – около 555 гривен.

"Относительно высокие цены на уголь продолжали оказывать давление на местные электростанции, работающие на буром угле и антраците, вынуждая регион импортировать 5 ТВтч электроэнергии в чистом выражении в отчетном квартале по сравнению с 1 ТВтч годом ранее. Только Польша увеличила свой чистый импорт почти до 3 ТВтч в первом квартале 2020 года. Германия, Австрия, рынки Nord Pool и Украина были крупнейшими источниками притока в регион", – сообщается в отчете.

Как сообщалось ранее, изношенность электросетей Украины оценивается в 80% в среднем по стране, однако есть области, где этот показатель приближается к 100%. По словам главы экспертного совета Министерства энергетики Сергей Чех, улучшения качества электроснабжения в Украине ожидать не приходится.