Третьякова заявила о готовящемся повышении пенсионного возраста для госслужащих

В Верховной Раде в настоящее время подготавливается законопроект о снятии возрастных ограничений в работе на государственной службе.

Если закон будет принят, то чиновники смогут оставаться на своих должностях по достижению 65-ти лет, сообщила украинскому "Интерфаксу" глава Комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

По ее словам, снятие возрастных ограничений – это выполнение одного из требований Международной организации труда, где прописано, что каждый человек должен уходить на пенсию добровольно, а не принудительно.

"Сейчас в 60 лет ты должен идти обязательно на пенсию, если нет особого распоряжения. А если есть особое распоряжение, то 65 лет. Это максимум, до какого возраста ты можешь работать. В то же время 65-67 лет – это обычный пенсионный возраст в мире, и поэтому отправлять людей на пенсию не является необходимым. Тем более, что пенсионное обеспечение у нас не такое мощное", – отметила Третьякова.

Нардеп от "Слуги народа" добавила, что такая идея уже обсуждалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в мае этого года, выступая на вебинаре Киевская школа экономики, Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые рожают детей ради получения соцпомощи, появляются "дети очень низкого качества". Также во время этого выступления депутатка говорила о стерилизации лиц, которые хотят "сесть на соцпомощь", и стерилизации женщин, у которых нет высшего образования.