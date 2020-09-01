Благодаря пандемии, за квартал Zoom заработала больше, чем за весь 2019 год
Компания Zoom Video Communications опубликовала результаты второго квартала текущего финансового года, которые оказались намного лучше прогнозов.
Так, квартальная выручка составила $663,5 млн, что на 355% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и это больше, чем компания заработала за весь 2019 год. Аналитики прогнозировали квартальную выручку примерно в $500 млн. Прибыль составила $186 млн, а годом ранее она была $5,5 млн.
Такие результаты объясняются огромным ростом спроса на услуги компании. Количество активных ежемесячных пользователей видеосервисов Zoom во втором квартале выросло на 4700% в годовом измерении. Количество зарегистрировавшихся на платформе Zoom организаций, компаний и структур более чем с десятью сотрудниками выросло на 458% и превысило 370 тыс. Доля клиентов с численностью сотрудников менее десяти человек выросла с 20% до 36%.
Вдохновленная Zoom вновь подняла прогнозы относительно годовых показателей. Теперь она ожидает, что выручка составит от $2,37 млрд до $2,39 млрд.
После публикации отчетности акции Zoom на бирже взлетели на 25%. В результате создатель и глава Zoom Эрик Юаня стал богаче на $4 млрд, сообщает Bloomberg.
Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) – американская компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния. Она предоставляет услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений. Ее коммуникационное программное обеспечение Zoom объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу.
Компания была основана в 2011 году Эриком Юанем, бывшим вице-президентом Cisco WebEx. Он покинул Cisco в апреле 2011 года с 40 инженерами для запуска новой компании.
Напомним, Facebook анонсировала обновление собственного мессенджера, в том числе новый сервис – Messenger Rooms, который позволяет осуществлять групповые звонки. В видеоконференциях смогут участвовать до 50 человек, включая тех, кто не зарегистрирован в Facebook. Кроме того, конференция может проходить без ограничения по времени.