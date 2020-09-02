Засуха в Украине "сожрала" 7 миллионов тонн зерновых

В 2020 году, в связи с погодными условиями, ожидается уменьшение урожая зерновых почти на 10%, по сравнению с прошлым годом.

"В этом году в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году, по прогнозам Министерства экономики и экспертов", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во время заседания правительства, которое транслирует "УНН".

Основная причина неурожая, по словам премьера, "негативное влияние погодных условий". Шмыгаль отметил, что аграрии и фермеры неоднократно обращались в Кабмин с просьбой помощи в установке эффективных оросительных систем.

"Эти погодные условия – это, конечно, засухи, о которых мы все слышали в начале лета, которые были по всей стране, в частности, чрезвычайно сильно пострадали аграрии в Одесской области", – пояснил премьер.

Среди прочего, премьер отметил, что в стране сейчас насчитывается свыше 30 тысяч активных фермерских хозяйств, из которых лишь около 500 возглавляют молодые люди до 35 лет.

По данным госстата, в прошлом году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна, что на 7,2% больше, чем в 2018-ом, когда было собрано 70,06 млн тонн.

Напомним, 19 августа Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства обновило прогноз по урожаю зерновых с ранее прогнозируемых 72,1 млн тонн до 70 млн тонн.

Две недели тому Шмыгаль заявил о начале восстановления экономики Украины, отметив, что на показатели положительно повлиял сбор урожая, который из-за погоды перенесли почти на месяц.