В Минюсте подали жалобу на судью Вовка из-за решения по "ПриватБанку"

Министерство юстиции подало жалобу на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка в Высший совет правосудия из-за решения о взыскании около 10 млрд гривен из "Приватбанка" в пользу братьев Суркисов без рассмотрения дела по существу.

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в Facebook.

"На видео судья Вовк именем Украины принимает по сути украсть 10 млрд. гривен. Его решение станет или началом возрождения судебной власти, если удастся достойно на постановление отреагировать, по всей строгости закона. Ну или наоборот, символом тотального краха, если должной реакции не произойдет", – отметил он.

Судья Сергей Вовк выносит решение по "ПриватБанку"

Кроме жалобы в ВСП, Минюст уже подал апелляционную жалобу на постановление Вовка. Министр также напомнил, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект, который блокирует выплату средств по этому решению.

В чем суть законопоекта Малюськи по "ПриватБанку"?

Министр юстиции Украины Денис Малюська обратился к Верховной раде с требованием немедленно запретить взыскание денег по делу "ПриватБанка". Для этого Минюст уже зарегистрировал соответствующий законопроект № 4064. Он касается запрета о взыскании депозитов оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, на сумму около 10 млрд гривен.

"Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы", – написал министр

Также он отметил, что "ПриватБанк" ежегодно платит дивиденды, и размер их больше, чем 10 миллиардов гривен.

"Поэтому отобрать 10 миллиардов гривен у "Привата" – это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета", – подчеркнул министр.

Малюська показал главную страницу законопроекта

Отвечая на вопрос, почему все-таки не отдать указанную сумму по решению суда, Малюська ответил следующее:

"Здесь не вопрос возврата депозитов. Если суд рассмотрит дело, установит, что деньги нужно возвращать, и такое решение вступит в законную силу – значит, так тому и быть. Но здесь суд ничего не исследовал и не анализировал. Происходит не правосудие, а издевательство над ним. При чем здесь я? Я не хочу молчать и наблюдать, как воруют деньги и уничтожают доверие к судам. Особенно моими руками. Напомню, ДИС (Департамент исполнительной службы. – Фокус) – в системе Минюста".

В тоже время, пользователи соцсети под постом раскритиковали инициативу Малюськи, отметив, что этот законопроект, в случае его принятия, можно будет использовать не только в ситуации с "ПриватБанком".

Комментаторы отметили, что решение по делу принимал Павел Вовк, во время председательства которого в Окружном административном суде была, в частности, отменена национализация "ПриватБанка".

История вопроса

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с ПриватБанка $350 млн. Компании требовали, чтобы ПриватБанк выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. Общая сумма требований компаний – $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов. После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисы были признаны связанными лицами с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

В Офисе президента отреагировали на решение суда по вкладам братьев Суркисов в "ПриватБанке". В случае выплаты суммы, указанной в соответствующем решении суда, из государственного бюджета и из карманов налогоплательщиков будут взысканы налоги, сопоставимые, например, с 500 км отремонтированных дорог.

25 июля стало известно, что ПриватБанк подал еще один иск в американский суд штата Делавэр, в котором требует возместить ему сотни миллионов долларов. Представители ПриватБанка в суде, заявили, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.